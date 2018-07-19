Полковника СКР предложили оштрафовать на 32 миллиона за взятку

Прокурор попросил назначить шесть лет колонии и штраф в размере 32 миллионов рублей бывшему заместителю начальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) полковнику Александру Ламонову за получение взятки, передает РИА Новости.

«Мы запросили по части 6 статьи 290 УК РФ шесть лет колонии строгого режима со штрафом около 32 миллионов рублей, лишить его специального звания "полковник"», — сказал прокурор Игорь Потапов.

Дело Ламонова рассматривается в закрытом режиме. Полковник заключил сделку со следствием, полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, который проходит без исследования доказательств и предусматривает минимальное наказание.

Ламонов обвиняется в получении взятки от бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, приближенного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Изначально Ламонову вменяли получение взятки от Шакро, но впоследствии это обвинение с него сняли.

Дело полковника было выделено в отдельное производство из дела в отношении бывшего главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, осужденного на 13 лет.

Третий фигурант этого дела — бывший замглавы столичного управления СК Денис Никандров — также заключил сделку со следствием и попросил об особом порядке. На основании его показаний был арестован его бывший руководитель Александр Дрыманов. Согласно показаниям Никандрова, они с Дрымановым и бывшим начальником управления СКР по ЦАО Москвы Алексеем Крамаренко получили по 200 тысяч долларов, а остальные 400 тысяч забрал себе Максименко.

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