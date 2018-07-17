Бывшего главного следователя Москвы арестовали

Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Александр Дрыманов, обвиняемый в получении взятки, заключен под стражу до 12 сентября. Такое решение принял Лефортовский суд столицы, передает ТАСС.

Как сообщает «Интерфакс», в суде Дрыманов заявил, что не признает вину. «Готов к процессуальному сражению», — сказал он журналистам перед началом рассмотрения ходатайства о его аресте.

На вопрос о том, почему он не уехал за границу, бывший начальник ГСУ СКР ответил фразой: «Куда уезжать, это наша родина».

Ходатайство об аресте Дрыманова рассматривалось в закрытом режиме. Следователь ФСБ посчитал, что в ходе процесса могут быть разглашены сведения, составляющие тайну. Эту позицию поддержала прокурор.

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Дрыманову, как пишет «Интерфакс», инкриминируется два эпизода взяточничества — крупного и особо крупного. ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщает, что сумма одной из полученных бывшим начальником ГСУ СКР взяток составила 10 тысяч евро (почти 730 тысяч рублей по курсу на 17 июля). «Росбалт» называет сумму в размере 200 тысяч долларов (почти 12,5 миллиона рублей).

По информации источников, Дрыманова задержали по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрея Кочуйкова, подручного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Его адвокат подтвердил эту информацию.

1 июня Дрыманов, которому 7 июня исполнилось 50 лет, подал рапорт об отставке в связи с желанием уйти на пенсию по выслуге лет. О том, принято ли какое-либо решение по его рапорту, официально не сообщалось, но в разделе «Руководство» на сайте ГСУ СКР информация о Дрыманове и вообще о руководителе главка отсутствует. Кадровые решения по силовикам такого уровня принимает президент России.

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