Появились подробности задержания бывшего главного следователя Москвы

Бывший начальник столичного управления Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов помещен в СИЗО «Лефортово». Об этом во вторник, 17 июля, со ссылкой на его адвоката передает РИА Новости.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Дрыманов задержан по делу о коррупции.

«С ним ведутся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

О задержании Дрыманова стало известно ранее 17 июля.

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Дрыманов подал рапорт об отставке 1 июня. Он заявил, что намерен уйти с поста на пенсию по выслуге лет. По словам генерала, решение по рапорту на тот момент еще не было принято, и он продолжает работать. Решение по отставке руководителей такого уровня принимает президент России.

Имя главы столичного управления СКР периодически всплывало в связи со скандальным делом о подкупе высокопоставленных сотрудников ведомства, которые получили 500 тысяч евро за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова, подручного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). По делу арестован бывший заместитель Дрыманова — Денис Никандров. ФСБ считает, что он действовал с руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым.

Дрыманов проходит свидетелем по делу в отношении Максименко. 4 сентября 2017 года сообщалось, что подозреваемым по делу о взятке стал и сам руководитель московского главка СКР, но позже эту информацию в ведомстве опровергли.

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