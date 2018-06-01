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Глава московского СК Дрыманов подтвердил свой уход на пенсию

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Александр Дрыманов

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) по Москве Александр Дрыманов подал рапорт об отставке. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил сам Дрыманов.

Главный следователь Москвы намерен уйти с поста на пенсию по выслуге лет. По словам Дрыманова, решение по рапорту еще не принято, и он продолжает работать.

Решение по отставке руководителей такого уровня принимает президент России.

Глава столичного управления СК оказался замешан в скандальном деле о подкупе представителями криминального мира высокопоставленных сотрудников ведомства. Речь идет о расследовании в отношении бывшего заместителя Дрыманова — Дениса Никандрова. Он, как считают в ФСБ, вместе с руководителем управления собственной безопасности СК Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым получили 500 тысяч евро за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова, подручного вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

Никандров признался следователям, что давал взятку своему начальнику Дрыманову. Об этом же заявлял гособвинитель на процессе по делу против Максименко (его дело слушалось отдельно от Никандрова и Ламонова, заключивших сделку со следствием). В связи с этим главе столичного СК пришлось давать показания в суде, где Дрыманов категорически отверг обвинения в получении взятки, заявив, что Кочуйкову законно переквалифицировали обвинение, в связи с чем он вышел из СИЗО.

Несмотря на его показания, Максименко был осужден на 13 лет лишения свободы.

4 сентября 2017 года сообщалось, что подозреваемым по делу о взятке стал Дрыманов, но позже эту информацию в ведомстве опровергли. Сам он подтвердил, что у него отобрали три наградных пистолета, найденных во время обыска.

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