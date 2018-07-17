Бывшего главного следователя Москвы задержала ФСБ

Александр Дрыманов, подавший рапорт об отставке с должности начальника Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве, задержан сотрудниками ФСБ как подозреваемый по уголовному делу. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

Информацию подтвердили три собеседника, близких к Следственному комитету. «Глава ГСУ был задержан в рамках статьи 91 УПК РФ ("основания для задержания подозреваемого")», — сообщил один из них. Вопрос об аресте генерала будет решаться 18 июля.

Дрыманов подал рапорт об отставке 1 июня. Он заявил, что намерен уйти с поста на пенсию по выслуге лет. По словам генерала, решение по рапорту на тот момент еще не было принято, и он продолжает работать. Решение по отставке руководителей такого уровня принимает президент России.

Имя главы столичного управления СКР периодически всплывало в связи со скандальным делом о подкупе высокопоставленных сотрудников ведомства, которые получили 500 тысяч евро за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова, подручного вора в законе Захария Калашова, который известен как Шакро Молодой. По делу арестован бывший заместитель Дрыманова — Денис Никандров. ФСБ считает, что он действовал с руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым.

Дрыманов проходит свидетелем по делу Максименко. 4 сентября 2017 года сообщалось, что подозреваемым по делу о взятке стал и сам руководитель московского главка СКР, но позже эту информацию в ведомстве опровергли.

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