СМИ запутались в дате и месте задержания бывшего главного следователя Москвы

Опубликованная в СМИ информация о том, когда и где именно был задержан бывший руководитель следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Александр Дрыманов, разнится. По одним данным, это произошло в конце прошлой недели, по другим — в понедельник, 16 июля.

«Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщает, что Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ в понедельник, 16 июля, в его квартире. Об этом же передавал ТАСС. РИА Новости уточняет, что задержание было в понедельник, а ночь на вторник силовик провел в изоляторе. Такую же дату приводит РБК, но отмечает, что задержание произошло в Москве после встречи генерала в одном из бизнес-центров.

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По информации «Росбалта», Дрыманов был задержан в воскресенье, 15 июля, и это случилось в московском ресторане, где, по данным издания, мог обсуждать со своим знакомым вопрос о получении статуса адвоката. Затем в его присутствии был проведен обыск в квартире, а после этого Дрыманова увезли на допрос. «Росбалт» уточняет, что официально задержание было оформлено в понедельник, 16 июля.

Дрыманова задержали по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрея Кочуйкова, подручного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Его адвокат подтвердил эту информацию.

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