Назван возможный преемник Шакро Молодого на посту лидера преступного мира России

Вор в законе Тариэл Ониани, известный в криминальных кругах как Таро, является достойной и адекватной альтернативой Захарию Калашову (Шакро Молодой) — прежнему лидеру преступного мира России. Об этом в четверг, 4 апреля, редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер сообщила «Ленте.ру».

«Скорее всего, на высшем уровне этот вопрос уже решен. Для силовиков Таро — достойная и адекватная альтернатива Шакро. В 2003 году он уже помогал [силовым структурам] в освобождении сотрудников ООН, захваченных в Кодорском ущелье Абхазии», — сообщила Гефтер.

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Когда в 2006 году Ониани был вынужден покинуть Европу из-за уголовного преследования, он смог обосноваться в России и получить российское гражданство. «Это говорит о том, что с ним [правоохранительным органам] можно иметь дело — тем более после десяти лет в спецтюрьмах», — отметила редактор агентства.

По мнению Гефтер, если российские силовики примут решение о работе с Ониани, то его экстрадиция в Испанию, где авторитета ожидает уголовное преследование, станет таким же сдерживающим фактором, каким для Захария Калашова был заочный приговор в Грузии.

Ранее сообщалось, что 61-летний глава кутаисского воровского клана Тариэл Ониани досрочно выходит из колонии строгого режима 9 апреля. В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил его к 10 годам заключения за похищение человека и вымогательство. Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.

Прежний российский «вор №1» и лидер преступного мира страны Захарий Калашов в марте 2018 года получил почти 10 лет лишения свободы за вымогательство.

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