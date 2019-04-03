Напуганные антиворовским законом авторитеты потянулись за границу

После принятия в России закона об уголовном преследовании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, криминальные авторитеты начали переезжать за границу. Об этом в среду, 3 апреля, источник в правоохранительных органах сообщил «Росбалту».

По его словам, воры в законе стали покидать Россию еще перед подписанием закона. Отмечается, что к подобной практике прибегают в основном представители среднего звена криминалитета, которые наиболее уязвимы и в любой момент могут быть задержаны сотрудниками правоохранительных органов. При этом они вполне способны руководить своими бригадами удаленно.

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В основном криминальные авторитеты переезжают на Кипр и в Турцию. Это связано с тем, что в большинстве крупных европейских стран полиция регулярно задерживает мафиози — выходцев из стран бывшего СССР, а в ОАЭ слишком высокие цены на жизнь.

Так, вор в законе Олег Пирогов, известный в криминальных кругах как Циркач, перебрался из Подмосковья в Турцию. Там же сейчас находится Рамаз Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский). Криминальные авторитеты Гурам Чихладзе (Квежоевич) и Георгий Калашян (Котик Младший) отправились в Израиль, а Руслан Гегечкори (Шляпа Младший) перебрался на Кипр, где обосновался его клан.

1 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии — соответствующая статья вносится в УК РФ. Максимальное наказание по ней — от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом в пять миллионов рублей.

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