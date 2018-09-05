Названный главным вором России Шишкан определился со «свитой»

Вор в законе Олег Шишканов (Шишкан), которого СМИ называют новым лидером преступной России, формирует свое ближайшее окружение. Об этом в среду, 5 сентября, сообщает «Росбалт».
По данным издания, в «ближний круг» авторитета вошли его зять Александр, а также два вора в законе — Сергей Левашов (Рамс) и Константин Борисов (Костыль).
Александр, в частности, выполняет функции помощника, начальника службы безопасности и бухгалтера Шишканова. Левашов в настоящее время находится в США; он может как вернуться в Россию, чтобы занять место рядом с авторитетом, так и стать представителем Шишкана за рубежом.
Что касается Борисова, то он сможет стать помощником Шишканова лишь в ноябре 2018 года — после того, как освободится из колонии. Он был осужден на 3,5 года за незаконное хранение наркотиков, поэтому в настоящее время представляет интересы Шишкана в местах лишения свободы.
19 августа «Росбалт» сообщал, что в Москве прошла самая крупная за последние годы сходка «воров в законе», на которой выбрали главного вора России. Мероприятие было организовано «законником» Михаилом Воеводиным (Михаил Лужнецкий) и прошло в одном из подконтрольных ему элитных ресторанов на территории «Лужников». На нем присутствовали более 10 самых влиятельных мафиози. Новым «вором в законе №1» был избран Олег Шишканов.