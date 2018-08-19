Состоялись выборы «главного вора» России

В Москве прошла самая крупная за последние годы сходка «воров в законе», на которой выбрали главного вора России. Об этом сообщает агентство «Росбалт».

Мероприятие было организовано «законником» Михаилом Воеводиным (Михаил Лужнецкий) и прошло в одном из подконтрольных ему элитных ресторанов на территории Лужников. На нем присутствовали более десяти самых влиятельных мафиози. Новым «вором в законе №1» был избран Олег Шишканов, известный как Шишкан.

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Как отмечает агентство, необходимость выбрать нового главу мафии возникла после того, как Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой, приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в вымогательстве, а также подтвердили главенствующую роль Шакро в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году.

До избрания Шишканова главным претендентом на «воровской трон» называли Тариела Мулухова (Ониани), известного как Таро. Однако в августе стало известно, что его собираются пожизненно выслать из России. На данный момент он находится в колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

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