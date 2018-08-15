Вора в законе Толика Тольяттинского жестко повязали у налоговой

В Тольятти сотрудники ФСБ задержали вора в законе Толика Тольяттинского (Анатолий Панфилов), сообщает TLTgorod.

По данным издания, жесткое задержание криминального авторитета произошло около здания налоговой инспекции на бульваре 50 лет Октября. С чем связан интерес правоохранителей к недавно освободившемуся из колонии Толику Тольяттинскому пока неизвестно.

В 2013 году Центральный районный суд Тольятти признал его виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Авторитету назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 5 месяцев.

Уроженец Джамбула (Казахстан) Анатолий Панфилов был коронован грузинскими ворами в законе в 2012 году на воровской сходке в Дубае в присутствии еще полутора десятка человек, пишет «ПраймКрайм». Ровно через месяц он был задержан в Тольятти с таблетками амфетамина. После того как Толик оказался в СИЗО, сторонники Аслана Усояна (Дед Хасана), одного из самых влиятельных авторитетов в криминальном мире, направили арестантам прогон (послание) с призывом не воспринимать Тольяттинского как вора в законе, но их мнение не было услышано.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!