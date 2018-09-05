Вор в законе Гога Потийский получил 13 лет за убийство сына чиновника

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Георгий Гугушвили

Пресненский суд Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил к 13 годам гражданина Грузии Георгия Гугушвили, известного как вор в законе Гога Потийский. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Авторитет будет отбывать срок в колонии особого режима. Осужденный также должен выплатить родственникам погибшего один миллион рублей.

По данным ведомства, 8 июня 2013 года Гугушвили поссорился с предпринимателем в Брюсовом переулке и в ходе конфликта вонзил нож в грудь мужчине, после чего скрылся с места преступления.

От проникающего ранения в сердце бизнесмен скончался в больнице спустя несколько часов.

Находившийся в розыске более четырех лет Гугушвили был задержан в марте 2018 года.

Предпринимателя, которого убил авторитет, звали Александр Харченко и он был сыном заместителя руководителя администрации президента и правительства Дагестана, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, у него в Брюсовом переулке был магазин био-продуктов, пользовавшийся популярностью у местных жителей. Харченко пустил туда субарендаторов, которые открыли там кафе. Но посетители стали жаловаться на антисанитарию, мышей и крыс. Харченко, обеспокоенный репутацией своего бизнеса, решил закрыть точку общепита.

Вечером 8 июня 2013 года у кафе предприниматель на повышенных тонах общался с тремя мужчинами. Один из них выхватил из-за пояса нож и ударил Харченко в сердце. Как рассказывал его друг, который привез раненого в больницу, перед смертью Харченко успел позвонить отцу и сказать: «Папа, меня убили, мне воткнули нож в сердце, сердце останавливается, все папа, пока!».

Показания очевидцев, детализация телефонов подтвердила вину Гугушвили в убийстве Харченко.

Как отмечает «МК», Гога Потийский в криминальном мире курировал квартирные кражи. У него несколько судимостей и, по данным полиции он коронован, но признан не всеми.

Родственники погибшего пообещали отдать полученные деньги в детский дом.

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