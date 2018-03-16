Гога Потийский встретил с ножом знакомого у кафе и попался

В Москве по подозрению в убийстве взят под стражу 46-летний гражданин Грузии. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

Как уточняется на сайте СКР, вечером 8 июня 2013 года задержанный у входа в кафе в Брюсовом переулке поссорился со знакомым 1982 года рождения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Гражданин Грузии ударил потерпевшего ножом в область грудной клетки и скрылся с места происшествия. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.

Обвиняемый был объявлен в международный розыск, суд заочно выдал санкцию на его арест.

Осведомленный источник уточнил «Интерфаксу», что арестованный — грузинский криминальный авторитет, известный как Гога Потийский.

Он был задержан 15 марта в Красногорске, сообщает телеканала «360». Вместе с ним были еще два представителя криминального мира, которых силовики проверяют на причастность к различным преступлениям. При задержании все трое оказали сопротивление представителям правоохранительных органов.

Уточняется, что от рук Гоги Потийского погиб бизнесмен Александр Харченко, которому принадлежал расположенный в центре Москвы киоск уличной еды Meat Point.

По данным «Прайм.Крайм», настоящее имя Гоги Потийского — Георгий Анзорович Гугушвили, он родился 26 июля 1971 года в Поти.

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