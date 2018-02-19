В МВД наладили высылку из России иностранных воров в законе

МВД России с начала 2018 года приняло уже несколько решений о высылке из страны иностранных воров в законе. О последнем из них, в отношении 51-летнего Аслана Кобуладзе, в понедельник, 16 февраля, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Кобуладзе, известный в криминальной среде как Аслан Батумский, 16 февраля освободился по отбытии срока из исправительной колонии №42 в Кемерово. В тот же день сотрудниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Кобуладзе было зачитано решение министра о нежелательности его дальнейшего пребывания на территории страны.

«До депортации, которая состоится в ближайшее время, вор в законе помещен в спецприемник для нелегальных мигрантов. Одним из наиболее вероятных направлений выдачи Кобуладзе является Грузия, за которой он числится в розыске по обвинению в принадлежности к воровскому миру», — отмечает «Прайм Крайм».

Если грузинская сторона вовремя предоставит все необходимые документы, Кобуладзе грозит выдворение на родину и новый срок.

16 февраля, стало известно, что киргизскому вору в законе, 43-летнему Камчибеку Кольбаеву (Камчи или Коля Киргиз) закрыли доступ на территорию России.

Ранее решения министра о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации на пожизненный срок было зачитано грузинским ворам Сулико Шарикадзе (Сулико Тбилисский) и Геле Кардаве (Гела Гальский). Оба криминальных авторитета задержаны в Минске в конце января. Кроме того, такое же решение зачитали бывшему вору в законе Лексо Логуа (Лексо Гальский), недавно освободившемуся из пензенской исправительной колонии №7.

Как сообщалось ранее, 16 января Солнцевский райсуд Москвы вынес постановление о принудительном выдворении за пределы России 40-летнего вора в законе Гизо Кардавы (Гизо Гальский).

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