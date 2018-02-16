Главному киргизскому вору в законе закрыли въезд в Россию

Киргизскому вору в законе, 43-летнему Камчибеку Кольбаеву, также известному в криминальных кругах, как Камчи или Коля Киргиз, закрыли доступ на территорию России. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) Прайм Крайм.

«Решение министра внутренних дел [Владимира] Колокольцева о признании Кольбаева в России «персоной-нон-грата» было доведено до него под подпись в минувшую среду в здании МВД Республики Кыргызстан в Бишкеке спецпредставителем российского ГУУР [Главного управления уголовного розыска]», — пишет издание.

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Как отмечает ИА, за последнее время это не первая подобная санкция со стороны МВД России в отношении иностранных воров в законе. Ранее решения министра о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации на пожизненный срок было зачитано грузинским ворам Сулико Шарикадзе (Сулико Тбилисский) и Геле Кардаве (Гела Гальский).

Оба криминальных авторитета были задержаны в Минске в конце января. Кроме того, такое же решение зачитали бывшему вору в законе Лексо Логуа (Лексо Гальский), недавно освободившемуся из пензенской исправительной колонии №7.

По данным США, Камчибек Кольбаев входит в семерку ключевых воров в законе из стран СНГ, образующих «верхушку» гипотетической преступной организации Brothers' Circle («Братский круг»).

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