Вора в законе Чили подстрелили в Литве

В литовской Паланге совершено покушение на 35-летнего вора в законе Андрея Казакова, известного в криминальных кругах как Чили или Андрюха Калининградский. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

На Казакова напали в подъезде, когда он возвращался домой. Четыре пули прошли навылет, а одна застряла в ноге. Несмотря на ранения, Чили смог сбежать от нападавших. Его дом взяли под охрану, полиция не исключает вероятность повторного нападения.

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Как отмечает «Прайм Крайм», Казаков носит воровской титул с декабря 2012 года, издание называет его «одним из последних "крестников" Деда Хасана» и приближенным вора в законе Гелы Кардавы. Покушение могло быть «расплатой за близость к Геле», пишет агентство.

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