По делу ОПГ вора в законе Пичуги вынесли первый приговор

В Республике Коми суд вынес приговор Махачу Азизову, одному из участников преступного сообщества Юрия Пичугина. Об этом в среду, 29 мая, сообщает управление Следственного комитета России по региону.

49-летний Азизов признан виновным в участии в преступном сообществе и участии в вооруженной группе, а также в совершаемых ею нападениях и убийстве, сопряженном с бандитизмом.

В ходе расследования уголовного дела он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и давал последовательные признательные показания. Подсудимый был приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Также у него конфисковали тысячу долларов, полученную преступным путем.

По данным следствия, Азизов вступил в преступное сообщество Пичугина в 1998 году. Зимой 2005 года он участвовал в убийстве предпринимателя, не возвратившего долг. Во дворе жилого дома в городе Сыктывкаре в мужчину, находившегося в своем автомобиле, было произведено не менее шести выстрелов, от которых тот скончался в больнице.

Преступное сообщество Пичугина сформировалось в 1994 году. Лидер группы и остальные ее участники были задержаны зимой 2017 года после обысков в Москве, Пятигорске и Сыктывкаре. На счету банды многочисленные тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Коми и Архангельской области. В качестве фигурантов по уголовному делу проходит 21 человек.

Уточняется, что расследование в отношении членов группировки завершилось в 2019 году.

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