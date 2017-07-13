Пичугин отказался покаяться в новом прошении о помиловании

Бывший глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, ранее приговоренный к пожизненному заключению, повторно подал прошение о помиловании, в котором не стал признавать свою вину. Об этом его адвокат Ксения Костромина сообщила в четверг, 13 июля, РИА Новости.

«Алексей Пичугин никогда не признавал свою вину, и его позиция не поменялась», — отметила Костромина, уточнив, что подзащитный подавал соответствующее заявление 4 мая.

Как отмечает агентство, власти и адвокаты по-разному трактуют нормы закона о помиловании. Первые считают, что для обращения о помиловании необходимо признать свою вину и раскаяться в содеянном. Защитники утверждают, что прямого указания на это в законодательных нормах нет.

19 октября 2016 года стало известно, что Кремль отказался комментировать просьбу о помиловании Пичугина, которая содержалась в открытом письме матери осужденного, опубликованном на сайте «Новой газеты».

В июне 2016 года адвокаты бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа сообщали, что их подзащитный в конце ноября 2015-го обращался с прошением о помиловании, однако его ходатайство отклонили. Песков тогда отмечал, что Пичугина нет в списке лиц, рекомендованных к помилованию.

Пичугин получил пожизненный срок за организацию убийств мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и директора московской компании «Феникс» Валентины Корневой в 1998 году, а также тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги в 2002 году. Кроме того, ему инкриминировались покушения на Ольгу Костину, бывшего советника по общественным связям бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, и предпринимателя Сергея Рыбина.