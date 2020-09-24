ФСБ задержала ОПГ из таможенников в аэропорту Домодедово

Сотрудники ФСБ задержали организованную преступную группу (ОПГ) из высокопоставленных сотрудников Домодедовской таможни в аэропорту. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По ее словам, четверых таможенников подозревают в получении взятки. По данным следствия, с 18 по 23 сентября в подмосковных городах Домодедово и Подольск начальник одного из отделов Домодедовской таможни и ее подчиненная через своих коллег из руководящего состава получили от представителя коммерческой организации 600 тысяч рублей за содействие в ускорении рассмотрения административного дела и применение минимального наказания, а также возвращения изъятых товаров, ввезенных в Россию в нарушение таможенного законодательства.

Двое фигурантов в ходе допроса признали свою вину и раскаялись. Они дали показания на подельников. Следствие планирует решить вопрос об аресте двух других подозреваемых.

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