ФСБ задержала советника главы «Росатома» за покровительство мусорной компании

Сотрудники ФСБ задержали в московском ресторане «Ваниль» советника главы «Росатома», ученого-эколога 78-летнего Владимира Грачева при получении взятки от представителей компании, занимающейся переработкой мусора. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Задержанному вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере. По данным Следственного комитета России (СКР), он требовал один миллион евро за лоббирование интересов мусорного оператора. Грачев консультировал бизнесменов по вопросам экологии и в ходе сотрудничества, как считает следствие, запросил взятку. Представители компании посчитали условия эколога чрезмерными и обратились в ФСБ. При передачи первого транша в три миллиона рублей спецслужбы задержали Грачева.

По решению Пресненского суда Москвы он помещен под домашний арест.

В окружении Грачева полагают, что он стал жертвой провокации. Он известен своей резкой критикой технического состояния мусоропереработки в России и настаивал на ее комплексной модернизации. Грачев является автором сотен изобретений и составителем десятка учебников по курсам «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности». Он возглавлял Российскую экологическую академию, имеет звание доктора технических наук и члена-корреспондента РАН.

С 1999 по 2007 годы Грачев был депутатом Госдумы и возглавлял комитет по экологии, а также членом Парламентской ассамблеи Совета Европы. С 2008 года входит в состав общественного совета госкорпорации «Росатом».

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