Российский экс-прокурор получил срок за взятку от экс-гаишника

В Ростове-на-дону бывший начальник антикоррупционного отдела прокуратуры области Андрей Прокуратов отправился в колонию за взятку от экс-начальника отдела ГИБДД Морозовского района Николая Горбатова. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2016 году прокурор получил от Горбатова два миллиона рублей и планировал взять еще полтора за прекращение уголовного преследования гаишника — начальник ГИБДД был фигурантом дела о получение взятки от нарушителя правил дорожного движения.

Передача денег проходила через посредника — бывшего коллегу гаишника Евгения Шрамченко, который учился в одном институте с прокурором и пообещал помочь уладить дело.

После передачи взятки Горбатов усомнился в том, что сделка пройдет гладко и сообщил в ФСБ о коррупционном преступлении. Передача второго транша взятки проходила под контролем оперативников, однако Шрамченко заметил наблюдение и отказался передавать меченые купюры. Это позволило ему остаться в деле в качестве посредника и получить 2,5 года колонии общего режима.

Экс-прокурора суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в семь миллионов рублей. Он свою вину не признал, утверждая, что Шрамченко действовал в своих интересах и денег ему не передавал.