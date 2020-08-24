Полицейские составили протокол на главу разведки ВМФ России

В Санкт-Петербурге полицейские составили протокол на главу разведывательного управления Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России контр-адмирала Олега Апишева за тонированные стекла его автомобиля Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает «Фонтанка».

В полдень 19 августа инспекторы ГИБДД остановили на проспекте Стачек внедорожник с номерами Приморского края. Поводом стала чрезмерная тонировка стекол автомобиля. За рулем оказался 49-летний контр-адмирал. В отношении него был составлен административный протокол.

Теперь в течение суток водитель обязан удалить тонировку. В случае невыполнения этого требования его могут оштрафован на сумму от 500 до 1000 рублей или же арестовать на 15 суток.

«Фонтанка» напомнила, что с мая ГИБДД по команде начальника главка начала «охоту» на дорогие машины с тонированными стеклами. На трассе «Скандинавия» дорожные полицейские остановили зеленый Rolls-Royce 20-летней дочери авторитетного бизнесмена Геннадия Петрова. В Ломоносове был привлечен к административной ответственности за тонировку на автомобиле «Жигули» шоумен Стас Барецкий, его арестовали на пять суток. 10 августа в Тихвине был оштрафован на 500 рублей бывший замглавы УГИБДД Виктор Гранев, ехавший на тонированном Lexus.

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