Стас Барецкий «боднул» автомобиль ДПС

Шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге на перекрестке Литейного и Невского проспектов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал артист, он ехал и врезался в автомобиль ДПС, пытавшийся его остановить. «Я с размаху в них въехал, не сильно, так, боднул чуть-чуть», — сказал Барецкий.

По его словам, сотрудники дорожной полиции «докопались» до него, но теперь «все нормально», составлен протокол. «Я там еще немножко пошумел», — добавил Стас Барецкий.

Ранее Барецкий обвинил богачей и проституток в появлении в России коронавируса. По его мнению, состоятельные россияне любят путешествовать в Италию и Испанию, «у них там происходит секс с проститутками и все такое», после чего они и привезли инфекцию на территорию России.