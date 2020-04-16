Шоумен Стас Барецкий обвинил богачей и проституток в появлении коронавируса в России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Барецкого, состоятельные жители страны любят путешествовать в Италию и Испанию, а также активно скупают там виллы. Он пояснил, что многие криминальные авторитеты переехали в эти европейские государства, так как там можно создать свою общину и не учить местный язык.

«Почему я говорю, что лакшери привезли коронавирус в Россию. Это не шутки, это так оно и есть. У них там происходит секс с проститутками и все такое», — заявил шоумен.

Барецкий также предположил, что вирус в Россию мог завезти олигарх Роман Абрамович. Он сказал, что бизнесмен прилетел через Москву в Югру на своем самолете, однако не пояснил, откуда располагает такой информацией.

14 апреля Барецкий, в 2018 году зарегистрировавший некоммерческую организацию «Союз профессиональных ритуальных агентов» и начавший заниматься похоронами, отреагировал на данные о планах кремировать людей с коронавирусом или хоронить их в цинковых гробах. Он рассказал, что его организация проводила несколько похорон в цинковых гробах, однако признался, что точно не знает, были ли это люди с коронавирусом, но «похоже» на это.

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