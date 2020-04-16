Шоумен Стас Барецкий обвинил богачей и проституток в появлении коронавируса в России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По словам Барецкого, состоятельные жители страны любят путешествовать в Италию и Испанию, а также активно скупают там виллы. Он пояснил, что многие криминальные авторитеты переехали в эти европейские государства, так как там можно создать свою общину и не учить местный язык.
«Почему я говорю, что лакшери привезли коронавирус в Россию. Это не шутки, это так оно и есть. У них там происходит секс с проститутками и все такое», — заявил шоумен.
Барецкий также предположил, что вирус в Россию мог завезти олигарх Роман Абрамович. Он сказал, что бизнесмен прилетел через Москву в Югру на своем самолете, однако не пояснил, откуда располагает такой информацией.
14 апреля Барецкий, в 2018 году зарегистрировавший некоммерческую организацию «Союз профессиональных ритуальных агентов» и начавший заниматься похоронами, отреагировал на данные о планах кремировать людей с коронавирусом или хоронить их в цинковых гробах. Он рассказал, что его организация проводила несколько похорон в цинковых гробах, однако признался, что точно не знает, были ли это люди с коронавирусом, но «похоже» на это.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения