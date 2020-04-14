Ставший «ритуальщиком» Стас Барецкий рассказал о похоронах людей с коронавирусом

Шоумен Стас Барецкий, в 2018 году зарегистрировавший некоммерческую организацию «Союз профессиональных ритуальных агентов» и начавший заниматься похоронами, отреагировал на данные о планах кремировать людей с коронавирусом или хоронить их в цинковых гробах. Об этом сообщает «Царьград».

Барецкий рассказал, что его организация проводила несколько похорон в цинковых гробах, однако признался, что точно не знает, были ли это люди с коронавирусом, но «похоже». Шоумен добавил, что хоронить в таких ящиках — странно.

По его мнению, главная проблема заключается в том, что на похороны могут не попасть родственники усопшего из-за коронавируса. «Я видел, как люди прыгали в ямы, в могилы, чтобы родственников там не похоронили», — сказал он, добавив, что из-за такого ограничения могут начаться конфликты, которые перерастут в трагедию.

«Не дать матери похоронить сына или сыну мать — это свинство», — считает Барецкий. В нынешней эпидемиологической ситуации единственным выходом из ситуации, по его словам, является кремация.

14 апреля издание Daily Mail сообщило, что в Таиланде в результате болезни, вызванной коронавирусом нового типа, умер судмедэксперт. Известно, что вирус передался ему от мертвого человека — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай.

По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения в 82 регионах. За последние сутки было выявлено 2774 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов обнаружено в Москве (1489) и Московской области (460).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!