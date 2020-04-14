Ставший «ритуальщиком» Стас Барецкий рассказал о похоронах людей с коронавирусом

Шоумен Стас Барецкий, в 2018 году зарегистрировавший некоммерческую организацию «Союз профессиональных ритуальных агентов» и начавший заниматься похоронами, отреагировал на данные о планах кремировать людей с коронавирусом или хоронить их в цинковых гробах. Об этом сообщает «Царьград».
Барецкий рассказал, что его организация проводила несколько похорон в цинковых гробах, однако признался, что точно не знает, были ли это люди с коронавирусом, но «похоже». Шоумен добавил, что хоронить в таких ящиках — странно.
По его мнению, главная проблема заключается в том, что на похороны могут не попасть родственники усопшего из-за коронавируса. «Я видел, как люди прыгали в ямы, в могилы, чтобы родственников там не похоронили», — сказал он, добавив, что из-за такого ограничения могут начаться конфликты, которые перерастут в трагедию.
«Не дать матери похоронить сына или сыну мать — это свинство», — считает Барецкий. В нынешней эпидемиологической ситуации единственным выходом из ситуации, по его словам, является кремация.
14 апреля издание Daily Mail сообщило, что в Таиланде в результате болезни, вызванной коронавирусом нового типа, умер судмедэксперт. Известно, что вирус передался ему от мертвого человека — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай.
По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения в 82 регионах. За последние сутки было выявлено 2774 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов обнаружено в Москве (1489) и Московской области (460).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения