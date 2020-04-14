Коронавирус впервые передался от мертвеца

В Таиланде в результате болезни, вызванной коронавирусом нового типа, умер судмедэксперт. Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.

Организации здравоохранения призвали судмедэкспертов и патологоанатомов соблюдать меры предосторожности, так как полных сведений о путях распространения коронавируса все еще нет. Отмечается, что дезинфекцию, проводимую в операционных, можно делать и в патологоанатомических отделениях.

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По мнению специалистов, вероятность того, что судмедэксперт заразился от живого носителя вируса, низка, однако у него были постоянные контакты с умершими. Точных данных о числе зараженных коронавирусом трупов нет, так как их не подвергают регулярной проверке.

По данным ВОЗ, легкие людей, умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, могут предоставлять опасность, если их неправильно обрабатывать во время вскрытия. При этом утверждается, что вирусы после смерти их носителя живут недолго.

В Таиланде, по последним данным, заражены коронавирусом 2613 человек, с начала эпидемии зарегистрирован 41 летальный случай. Всего в мире насчитывается свыше двух миллионов случаев заражения, более 120 тысяч человек погибли.

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