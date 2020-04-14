Коронавирус впервые передался от мертвеца

В Таиланде в результате болезни, вызванной коронавирусом нового типа, умер судмедэксперт. Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Организации здравоохранения призвали судмедэкспертов и патологоанатомов соблюдать меры предосторожности, так как полных сведений о путях распространения коронавируса все еще нет. Отмечается, что дезинфекцию, проводимую в операционных, можно делать и в патологоанатомических отделениях.
По мнению специалистов, вероятность того, что судмедэксперт заразился от живого носителя вируса, низка, однако у него были постоянные контакты с умершими. Точных данных о числе зараженных коронавирусом трупов нет, так как их не подвергают регулярной проверке.
По данным ВОЗ, легкие людей, умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, могут предоставлять опасность, если их неправильно обрабатывать во время вскрытия. При этом утверждается, что вирусы после смерти их носителя живут недолго.
В Таиланде, по последним данным, заражены коронавирусом 2613 человек, с начала эпидемии зарегистрирован 41 летальный случай. Всего в мире насчитывается свыше двух миллионов случаев заражения, более 120 тысяч человек погибли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения