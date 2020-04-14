Названа доля бессимптомных переносчиков коронавируса

От 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно. О такой доле переносчиков заявили ученые из Сингапура, передает газета The Straits Times.
В состоянии полного отсутствия симптомов носитель SARS-CoV-2 может находиться до четырех недель, продолжая вести обычную жизнь и таким образом распространяя вирус, рассказал специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам. При этом, отметил он, со временем может выработаться иммунитет к вирусу, и для этого не обязательно развитие болезни COVID-19, возбудителем которого является вирус.
Другой собеседник The Straits Times, исполнительный директор сингапурского национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь, считает, что бессимптомные переносчики — ключевая проблема для борьбы с пандемией: из-за них становится сложнее как отследить, так и предотвратить распространение инфекции.
13 апреля сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным назвала число таких инфицированных в России: она рассказала, что по статистике симптомов не наблюдается у более чем 40 процентов зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения