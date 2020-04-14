Названа доля бессимптомных переносчиков коронавируса

От 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно. О такой доле переносчиков заявили ученые из Сингапура, передает газета The Straits Times.

В состоянии полного отсутствия симптомов носитель SARS-CoV-2 может находиться до четырех недель, продолжая вести обычную жизнь и таким образом распространяя вирус, рассказал специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам. При этом, отметил он, со временем может выработаться иммунитет к вирусу, и для этого не обязательно развитие болезни COVID-19, возбудителем которого является вирус.

Другой собеседник The Straits Times, исполнительный директор сингапурского национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь, считает, что бессимптомные переносчики — ключевая проблема для борьбы с пандемией: из-за них становится сложнее как отследить, так и предотвратить распространение инфекции.

13 апреля сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным назвала число таких инфицированных в России: она рассказала, что по статистике симптомов не наблюдается у более чем 40 процентов зараженных.

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