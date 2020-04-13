Названо число бессимптомных носителей коронавируса в России

Примерно у 40 процентов новых пациентов с коронавирусом не проявляются симптомы инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По ее словам, из 2568 новых заразившихся у 1040 человек не проявляются клинические симптомы коронавируса. Попова отметила, что «это люди, которых (...) выявили при обследовании всех очагов как контактных». Некоторые из них находятся в Московской области.

Материалы по теме «Я стала носить с собой канцелярский нож» Продавцы российских аптек об агрессии покупателей, спасении от коронавируса и истерии

«То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных», — подчеркнула Попова.

Ранее российский врач-диетолог Евгения Кобыляцкая, заразившаяся коронавирусом, раскрыла первые симптомы болезни. Она рассказала о потере вкуса и аппетита на ранних стадиях течения заболевания. По словам Кобыляцкой, во время болезни ей не хотелось есть совсем. Она похудела на три килограмма за неделю. «Если не чувствуешь вкуса, то есть не интересно. Просто лень», — написала Кобыляцкая.

По состоянию на 13 апреля, всего в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. С начала пандемии выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!