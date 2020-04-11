Обнаружены новые симптомы коронавируса

Китайские научные исследователи обнаружили новые симптомы у пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на научную работу, опубликованную в пятницу, 10 апреля.
По наблюдениям ученых, у некоторых зараженных коронавирусом пациентов наблюдались такие ранее неизвестные симптомы, как невнятная речь и проблемы с координацией. В научной работе также перечислили уже известные признаки заболевания: повышенная температура, кашель, головная боль. У небольшого числа заболевших также отметили потерю вкусовых ощущений и обоняния.
Всего в исследовании приняли участие 214 инфицированных человек из китайского города Уханя, в котором зародился новый малоизученный вирус.
Ранее 11 апреля опубликовали новые данные по числу заразившихся коронавирусом в мире. По состоянию на утро оно приблизилось к 1,7 миллиона человек.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения