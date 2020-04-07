Ухань разблокировали

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя — города-очага эпидемии коронавирусной инфекции. Населенный пункт был закрыт на протяжении 76 дней, сообщает South China Morning Post.
В ночь на 8 апреля власти Китая открыли трассы, ведущие из Уханя. Теперь горожане могут выехать за его пределы.
Ухань был изолирован с 23 января. Транспортное сообщение, включая метро, автомобили и паромы, было полностью закрыто. Аэропорт и железнодорожные вокзалы также не функционировали. Жители могли покинуть Ухань только по особому разрешению.
Ранее стало известно, что в материковом Китае перестали умирать от коронавируса — впервые с января там не зафиксировано ни одной смерти по этой причине. В Ухане, провинция Хубэй, где началась вспышка коронавирусной инфекции, уровень летальности составил 5,13 процента. Во всех остальных регионах страны — 0,86 процента.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения