Ухань разблокировали

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя — города-очага эпидемии коронавирусной инфекции. Населенный пункт был закрыт на протяжении 76 дней, сообщает South China Morning Post.

В ночь на 8 апреля власти Китая открыли трассы, ведущие из Уханя. Теперь горожане могут выехать за его пределы.

Ухань был изолирован с 23 января. Транспортное сообщение, включая метро, автомобили и паромы, было полностью закрыто. Аэропорт и железнодорожные вокзалы также не функционировали. Жители могли покинуть Ухань только по особому разрешению.

Ранее стало известно, что в материковом Китае перестали умирать от коронавируса — впервые с января там не зафиксировано ни одной смерти по этой причине. В Ухане, провинция Хубэй, где началась вспышка коронавирусной инфекции, уровень летальности составил 5,13 процента. Во всех остальных регионах страны — 0,86 процента.

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