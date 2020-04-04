В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан

Большинство зараженных коронавирусом в Китае — 94 процента — полностью выздоровели. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения страны.
В настоящее время в стране осталось 1562 инфицированных, что составляет два процента от общего количества случаев за все время, при этом их число снижается с каждым днем. По последним подсчетам, общее число зараженных в Китае составило 81 639, из них 76 751 человек излечился и был выписан из больниц. Эпидемия унесла жизни 3326 граждан, за последние сутки скончались четверо.
Уровень смертности от SARS-CoV-2 в Китае достиг 4,73 процента. Однако в Ухане, провинция Хубэй, где начался вспышка COVID-19, этот показатель составил 5,13 процента. Во всех остальных регионах страны он составил 0,86 процента.
29 марта Китай заявил об окончании распространения эпидемии в стране.
По данным на 4 апреля, в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения