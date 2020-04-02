В Китае поделились опытом работы с бессимптомными носителями коронавируса

Комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань поделился своим опытом работы с бессимптомными носителями коронавируса. По его данным, такие инфицированные должны находиться в карантине в течение 14 дней, после чего им необходимо сдать два теста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание «Хуаньцю шибао».
Бессимптомными носителями коронавируса назвали тех, у кого не отмечается повышенная температура, кашель или боль в горле. Тем не менее в дыхательных путях таких зараженных присутствуют возбудители заболевания или типоспецифические антитела IgM к COVID-19.
По информации издания, бессимптомные носители тоже могут быть источниками инфекции и передать вирус другому человеку. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус передают преимущественно те люди, у кого отмечаются эти симптомы.
Издание напомнило, что самые эффективные меры защиты от коронавируса — соблюдение дистанции, частое мытье рук и избегание массового скопления людей.
Вспышку пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксировали в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения