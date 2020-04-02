Названо самое уязвимое к коронавирусу домашнее животное

Кошки являются самыми уязвимыми к последствиям заражения коронавирусом домашними животными. Соответствующее исследование опубликовано на портале биомедицинских препринтов bioRxiv.
Специалисты провели эксперимент, в рамках которого животных, с которыми зачастую контактирует человек, заразили различными штаммами SARS-CoV-2. Речь идет о собаках, курицах, утках, свиньях, хорьках и кошках.
Невосприимчивыми к SARS-CoV-2 оказались все животные, кроме двух последних. Между хорьками вирус легко распространялся, однако не сказывался на состоянии их здоровья. Хуже всего была ситуация с кошками, особенно с котятами — практически все они умирали в случае заражения SARS-CoV-2.
В марте Сара Кэдди из Кембриджского университета (Великобритания) заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 может обнаруживаться в организме животных, поскольку попадает туда, например, вместе с пищей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения