Опровергнут опасный миф о коронавирусе

Примерно каждый пятый заразившийся COVID-19 также инфицируется другими риеспираторными вирусами, сообщает Медицинский центр Стэнфордского университета (США).
Кроме того, примерно каждый десятый пациент, поступивший в отделение неотложной помощи с симптомами респираторного заболевания, которое впоследствии подтвердилось, имеет COVID-19.
Полученные данные, согласно ученым, опровергают опасный миф о том, что люди вряд ли будут иметь COVID-19, если у них обнаружено другое вирусное респираторное заболевание.
К таким выводам авторы специалисты пришли, изучив данные 562 человек с подозрением на COVID-19, из которых диагнох подтвердился у 49 человек.
В марте Американское химическое общество сообщило, что панголины являются промежуточными хозяевами при передаче коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку.
В том же месяце китайские специалисты опубликовали в JAMA Cardiology исследование, в котором заявили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса SARS-CoV-2.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения