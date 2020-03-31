Опровергнут опасный миф о коронавирусе

Примерно каждый пятый заразившийся COVID-19 также инфицируется другими риеспираторными вирусами, сообщает Медицинский центр Стэнфордского университета (США).

Кроме того, примерно каждый десятый пациент, поступивший в отделение неотложной помощи с симптомами респираторного заболевания, которое впоследствии подтвердилось, имеет COVID-19.

Полученные данные, согласно ученым, опровергают опасный миф о том, что люди вряд ли будут иметь COVID-19, если у них обнаружено другое вирусное респираторное заболевание.

К таким выводам авторы специалисты пришли, изучив данные 562 человек с подозрением на COVID-19, из которых диагнох подтвердился у 49 человек.

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В марте Американское химическое общество сообщило, что панголины являются промежуточными хозяевами при передаче коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку.

В том же месяце китайские специалисты опубликовали в JAMA Cardiology исследование, в котором заявили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса SARS-CoV-2.

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