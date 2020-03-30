Назван промежуточный хозяин коронавируса

Панголины являются промежуточными хояевами при передаче коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку. Соответствующее исследование американских ученых преимущественно китайского происхождения опубликовано в Journal of Proteome Research, сообщает Американское химическое общество.

В своей работе ученые отвергают точку зрения, согласно которой змеи могли быть промежуточными хозяевами коронавируса, и отвергают сходство S-белка последнего, при помощи которого тот проникает в клетку человека, с ВИЧ.

К подобным выводам авторы пришли, проведя более тщательный анализ генома SARS-CoV-2 с использованием современных методов биоинформатики и большего набора данных. В частности, ученые изучили геном вирусов, обнаруженные в легких больных панголинов. Специалисты обнаружили, что по геному, кодирующему S-белок, вирус человека более напоминает вирус панголина, чем летучей мыши.

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В марте китайские ученые опубликовали в Nature статью, в которой заявили, что родственный SARS-CoV-2 вирус нашли у панголинов, незаконно ввезенных в Китай из Малайзии, однако последние не являются промежуточными хозяевами SARS-CoV-2.

В феврале специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун пришли к выводу, что вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является панголин.

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