Назван опасный для человека хозяин SARS-CoV-2

Родственный коронавирусу SARS-CoV-2 вирус нашли у панголинов (ящеров), незаконно ввезенных в Китай из Малайзии. Соответствующее исследование китайских ученых опубликовано в Nature.

Специалисты изучили образцы 31 животного, завезенного в Поднебесную в 2017-2019 годах. У шести из них был обнаружен вирус, на 85–92 процента воспроизводящий SARS-CoV-2.

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Ученые отдельно отметили, что у одного из образцов структура генома, отвечающая за кодирование S-белка, позволяющего паразиту проникнуть внутрь клетки хозяина, напоминает таковой у SARS-CoV-2.

Специалисты отмечают, что структура генома, кодирующая вирус панголина, имеет специфические особенности, пока не позволяющие сделать однозначных выводов о роли этих животных в распространении коронавируса среди людей. Авторы приходят к выводу, что в настоящее время нельзя с уверенностью сказать, что панголины являются промежуточными хозяевами коронавируса, однако призывают ограничить продажу мяса и панциря данных животных на китайских рынках.

В феврале специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун пришли к выводу, что вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является панголин.

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