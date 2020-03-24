Опубликованы сведения о возможном искусственном происхождении коронавируса

Американские и китайские ученые с разрешения властей исследовали усиление патогенности патогенов, включая вирусы гриппа, MERS и SARS, пишут «Известия».

Журналисты издания обратили внимание на публикацию, появившуюся в ноябре 2015 года в журнале Nature Medicine, соавторами которой выступают два сотрудника Уханьского института вирусологии. В данной работе, согласно «Известиям», специалисты «изложили методику создания искусственного патогена и проверки его способности к заражению на мышах и клетках эпителия легких человека».

В публикации говорится, что на подобные работы в США наложены ограничения, которые отдельные исследовательские коллективы обошли, получив специальное разрешение от властей.

Опрошенные газетой эксперты с осторожностью отнеслись к возможности искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Издание напоминает, что SARS-CoV-2 на 96,2 процента является генетическим родственником коронавируса, поражающего больших подковоносов (летучих мышей Rhinolophus affinis из провинции Юньнань).

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Между тем, как заметил pyководитeль Научно-образовательного центра геномных исследований Сибирского федерального университета и профессор Геттингенского университета Константин Крутовский, S-белки у дикого коронавируса и SARS-CoV-2 значительно различаются. «Из-за этого дикий коронавирус не может эффективно связываться с человеческим рецептором, благодаря которому он попадает внутрь клетки. Получается, что либо ген S-белка дикого коронавируса мутировал, приведя к возникновению , либо он был искусственно модифицирован или взят от другого SARS», — сказал специалист.

В марте заведующий отделом Института медико-биологических проблем Российской академии наук Вячеслав Ильин заявил, что SARS-CoV-2 может иметь внеземное происхождение.

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