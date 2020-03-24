Опубликованы сведения о возможном искусственном происхождении коронавируса

Американские и китайские ученые с разрешения властей исследовали усиление патогенности патогенов, включая вирусы гриппа, MERS и SARS, пишут «Известия».
Журналисты издания обратили внимание на публикацию, появившуюся в ноябре 2015 года в журнале Nature Medicine, соавторами которой выступают два сотрудника Уханьского института вирусологии. В данной работе, согласно «Известиям», специалисты «изложили методику создания искусственного патогена и проверки его способности к заражению на мышах и клетках эпителия легких человека».
В публикации говорится, что на подобные работы в США наложены ограничения, которые отдельные исследовательские коллективы обошли, получив специальное разрешение от властей.
Опрошенные газетой эксперты с осторожностью отнеслись к возможности искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Издание напоминает, что SARS-CoV-2 на 96,2 процента является генетическим родственником коронавируса, поражающего больших подковоносов (летучих мышей Rhinolophus affinis из провинции Юньнань).
Между тем, как заметил pyководитeль Научно-образовательного центра геномных исследований Сибирского федерального университета и профессор Геттингенского университета Константин Крутовский, S-белки у дикого коронавируса и SARS-CoV-2 значительно различаются. «Из-за этого дикий коронавирус не может эффективно связываться с человеческим рецептором, благодаря которому он попадает внутрь клетки. Получается, что либо ген S-белка дикого коронавируса мутировал, приведя к возникновению , либо он был искусственно модифицирован или взят от другого SARS», — сказал специалист.
В марте заведующий отделом Института медико-биологических проблем Российской академии наук Вячеслав Ильин заявил, что SARS-CoV-2 может иметь внеземное происхождение.
Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения