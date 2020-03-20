Названы сроки выздоровления от легкой формы коронавируса

Пациенты, переносящие коронавирус в легкой форме, выздоравливают примерно через две недели после появления первых симптомов. О таких сроках в интервью РИА Новости рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, согласно руководствам по клиническому ведению, клинически выздоровевшего пациента могут выписать из больницы после двух отрицательных тестов на коронавирус. Интервал между ними должен составлять не менее 24 часов.

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Ранее советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист столичной инфекционной больницы №2 Виктор Малеев рассказал, что при лечении коронавирусной инфекции московские врачи используют препараты с подтвержденной эффективностью против атипичной пневмонии (SARS), потому что два этих вируса схожи на 90 процентов.

ВОЗ для лечения от COVID-19 рекомендовала отказаться от ибупрофена в пользу парацетамола. Также в организации назвали препарат ремдесивир, который применяли для борьбы с вирусом Эбола, самым многообещающим для лечения коронавирусной инфекции.

В России зафиксировано 199 случаев заражения. На всей территории страны действует режим повышенной готовности.

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