Россиянам дали совет по приему лекарств при коронавирусе

Принимать противовирусные медикаменты во время эпидемии коронавируса стоит, если их назначил специалист. Такой совет россиянам дала врач-инфекционист Наталья Першина в интервью «Ленте.ру».

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«Часто еще людей волнует вопрос стоит ли принимать препараты, которые продаются в аптеках, как противовирусные. Конечно, стоит, но только по назначению врача», — сказала Першина, отметив, что иногда попытки самолечения приносят больше вреда, чем сама болезнь.

Она добавила, что выписанное лекарство если не поражает вирус, то все равно должно облегчать состояние человека и течение заболевания.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возможной опасности приема ибупрофена при коронавирусной инфекции и посоветовали заменить его на парацетамол. Также организация называет препарат ремдесивир самым многообещающим среди кандидатов на лечение COVID-19. Лекарство некоторое время применяли для борьбы с вирусом Эбола.

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