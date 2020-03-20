Российский врач-инфекционист рассказала о работе в условиях пандемии

Врачи-инфекционисты по всей России в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса работают в условиях сумасшедшей нагрузки, жертвуя личным временем и рискуя здоровьем. Об этом рассказала врач-инфекционист из Южно-Курильска на острове Кунашир Наталья Першина в интервью «Ленте.ру».

Она рассказала о необходимости несколько раз в день носить специальный защитный костюм, который «похож на противочумный». «Я <...> буду продолжать это делать, даже если выгляжу в нем смешно или пугающе, ведь мне вечером домой возвращаться. Единственное, мы стараемся лишний раз никого не пугать, надеваем эти костюмы непосредственно перед входом в эпидочаг. Другими словами, если кто-то живет на карантине в поселке, то мы облачаемся уже перед его входной дверью. Если плывем к судну, стоящему на рейде, то облачаемся перед подъемом на него», — уточнила врач.

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«Два судна на карантине: из Кореи и Японии. Одно уже ушло, а другое все еще стоит на рейде. Мы сами к ним туда на борт поднимаемся в защитных костюмах: проводим осмотр, берем анализы», — описала Першина работу врачей-инфекционистов на острове. По ее словам, несмотря на то, что подтвержденных случаев коронавируса в Южно-Курильске нет, прибывших из Китая, Кореи и Японии все равно поместили в карантин в целях профилактики.

Вместе с тем она отметила, что фактически на острове «мы сейчас имеем сезонную вспышку ОРВИ», а «истерия обусловлена развитием медтехнологий». «У нас есть возможность установить вирус, которым инфицирован человек, а раньше ее не было. Теперь мы можем следить за тем, как этот коронавирус распространяется по миру и эта слежка подстегивает напряжение, страх перед болезнью... Нагрузка на инфекционистов сейчас идет сумасшедшая: и в больнице и поликлинике», — добавила Першина.

Всего за последние сутки в России коронавирусом заразились 52 человека. Таким образом, общее число случаев заражения в стране достигло 199. В связи с распространением коронавируса во многих российских регионах, в том числе в Москве введен режим повышенной готовности. В столице приняты наиболее жесткие меры: на три недели закрыты государственные школы, запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.

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Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения



