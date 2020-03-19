Россиянам ответят на вопросы о коронавирусе

Специалисты Минздрава проведут серию эфиров, в ходе которых ответят на вопросы россиян о коронавирусе. Первую онлайн-встречу с гражданами проведет 20 марта главный терапевт России Оксана Драпкина, сообщает ТАСС в своем сообществе во «ВКонтакте».

Как отмечается, главными темами обсуждения станет профилактика инфекции. Также эксперт ответит на вопросы о режиме самоизоляции и карантине. Трансляция начнется в 15:00 по московскому времени на страницах ТАСС и Минздрава в соцсетях, а также в аккаунтах портала «Будущее России. Национальные проекты». Там же можно оставить вопросы, которые будут рассмотрены специалистом в эфире.

В дальнейшем запланированы онлайн-трансляции с участием специалистов Минздрава, врачей и представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным, всего в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксировано в Москве. В связи с распространением инфекции, на всей территории России начал действовать режим повышенной готовности. В столице приняты наиболее жесткие меры: на три недели закрыты государственные школы, запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.

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