Названы самые популярные у россиян товары из-за коронавируса

Ассоциация магазинов розничной торговли (АМАРТ) провела исследование по росту продаж товаров на фоне распространения в России коронавируса и выяснила, какие продукты оказались самыми популярными. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

По оценкам АМАРТ, сильнее всего увеличился рост продаж туалетной бумаги — на 122 процента. «Список продолжают гречка (плюс 109 процентов) и сахар (плюс 105 процентов). Четвертое место по показателю роста продаж занимают антибактериальные салфетки и гели (плюс 92 процента), на 5-м месте — рис (плюс 84 процента)», — говорится в исследовании. Кроме того, по сравнению с февралем прошлого года, на 73 процента увеличились продажи детского питания, мыла — на 69 процентов, макарон — на 60 процентов, консервов — на 54, а коньяка — на 31 процент.

«Мы ожидаем постепенного снижения лихорадочного спроса по причинам более рационального поведения покупателя, который видит, что пустые полки в магазинах практически отсутствуют», — заметили в АМАРТ.

Ранее в Минздраве говорили, что повышенный спрос на гречку связан с событиями советского прошлого. «Люди, особенно старшего поколения, помнят послевоенные годы и то, когда было много ограничений. Поэтому сразу такое желание — запастись и что-то купить», — считает внештатный диетолог ведомства Виктор Тутельян.

Как спастись от коронавируса? Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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