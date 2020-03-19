Желание россиян закупиться гречкой объяснили

Повышенный спрос на гречку в России связан с событиями советского прошлого. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, желание россиян закупиться гречкой объясняется исторической памятью россиян о дефиците. «Люди, особенно старшего поколения, помнят послевоенные годы и то, когда было много ограничений. Поэтому сразу такое желание — запастись и что-то купить. Хотя, я уверен, что потом они будут выбрасывать все это», — сказал Тутельян.

Диетолог также отметил, что акцентировать внимание на повышенном спросе на продукты не стоит. «У нас все есть. Об этом начали говорить, но время упущено», — подчеркнул он.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли России нашлось объяснение пустым полкам в ряде продуктовых магазинов на территории страны. В ведомстве подчеркнули, что полки пустуют не из-за отсутствия продукции, а из-за того, что выкладка товаров происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом.

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