Желание россиян закупиться гречкой объяснили

Повышенный спрос на гречку в России связан с событиями советского прошлого. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, желание россиян закупиться гречкой объясняется исторической памятью россиян о дефиците. «Люди, особенно старшего поколения, помнят послевоенные годы и то, когда было много ограничений. Поэтому сразу такое желание — запастись и что-то купить. Хотя, я уверен, что потом они будут выбрасывать все это», — сказал Тутельян.
Диетолог также отметил, что акцентировать внимание на повышенном спросе на продукты не стоит. «У нас все есть. Об этом начали говорить, но время упущено», — подчеркнул он.
Ранее в Министерстве промышленности и торговли России нашлось объяснение пустым полкам в ряде продуктовых магазинов на территории страны. В ведомстве подчеркнули, что полки пустуют не из-за отсутствия продукции, а из-за того, что выкладка товаров происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения