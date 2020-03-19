Работники супермаркетов рассказали о панических атаках из-за опустевших полок

Работники американской сети супермаркетов Whole Foods рассказали о панических атаках и переработках из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает информационный портал Vice.

Из-за стремительно распространяющейся болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, власти США призвали граждан на несколько недель самоизолироваться дома. Американцы стали массово скупать продукты впрок, в результате чего во многих магазинах опустели полки.

Работник супермаркета Whole Foods в городе Чикаго, штат Иллинойс, признался в разговоре с журналистами, что последние шесть дней работал без выходных. «Сегодня я взял отгул, потому что мне стало страшно приезжать в магазин, — заявил он в понедельник, 16 марта. — Продажи бьют все рекорды. Люди говорят, что никогда подобного не видели. Будто наступил конец света. Полки опустели. Буквально ничего не осталось, кроме сыра. Работники испытывают панические атаки и плачут».

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Представители Whole Foods подчеркнули, что они стараются предоставить своим сотрудниками лучшие условия труда. По их словам, они предпринимают строгие санитарные меры, чтобы обезопасить от заражения коронавирусом как посетителей, так и работников супермаркетов. Также они пообещали предоставить две недели оплачиваемого отпуска, если работник заболеет COVID-19.

«Персонал продолжает работать и не идет домой, даже если испытывает недомогания. Потому что никто им ничего не обещал. У них нет выбора. Больные люди не должны работать», — подчеркнул сотрудник Whole Foods в Калифорнии. Работники отметили, что им выдали перчатки и антисептики, но запретили носить медицинские маски.

«Нагрузка просто колоссальная, — заметил персонал Whole Foods. — Работники продуктовых магазинов — одни из немногих людей, кому приходится каждый день выходить на работу, в то время как все вокруг уходят в отпуск или работают из дома».

Ранее сообщалось, что в министерстве нашлось объяснение пустым полкам в ряде продуктовых магазинов на территории России. В ведомстве подчеркнули, что полки пустуют не из-за отсутствия продукции, а из-за того, что выкладка товаров происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом.

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