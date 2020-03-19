Работники супермаркетов рассказали о панических атаках из-за опустевших полок

Работники американской сети супермаркетов Whole Foods рассказали о панических атаках и переработках из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает информационный портал Vice.
Из-за стремительно распространяющейся болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, власти США призвали граждан на несколько недель самоизолироваться дома. Американцы стали массово скупать продукты впрок, в результате чего во многих магазинах опустели полки.
Работник супермаркета Whole Foods в городе Чикаго, штат Иллинойс, признался в разговоре с журналистами, что последние шесть дней работал без выходных. «Сегодня я взял отгул, потому что мне стало страшно приезжать в магазин, — заявил он в понедельник, 16 марта. — Продажи бьют все рекорды. Люди говорят, что никогда подобного не видели. Будто наступил конец света. Полки опустели. Буквально ничего не осталось, кроме сыра. Работники испытывают панические атаки и плачут».
Представители Whole Foods подчеркнули, что они стараются предоставить своим сотрудниками лучшие условия труда. По их словам, они предпринимают строгие санитарные меры, чтобы обезопасить от заражения коронавирусом как посетителей, так и работников супермаркетов. Также они пообещали предоставить две недели оплачиваемого отпуска, если работник заболеет COVID-19.
«Персонал продолжает работать и не идет домой, даже если испытывает недомогания. Потому что никто им ничего не обещал. У них нет выбора. Больные люди не должны работать», — подчеркнул сотрудник Whole Foods в Калифорнии. Работники отметили, что им выдали перчатки и антисептики, но запретили носить медицинские маски.
«Нагрузка просто колоссальная, — заметил персонал Whole Foods. — Работники продуктовых магазинов — одни из немногих людей, кому приходится каждый день выходить на работу, в то время как все вокруг уходят в отпуск или работают из дома».
Ранее сообщалось, что в министерстве нашлось объяснение пустым полкам в ряде продуктовых магазинов на территории России. В ведомстве подчеркнули, что полки пустуют не из-за отсутствия продукции, а из-за того, что выкладка товаров происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения