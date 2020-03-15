Пустым полкам в российских продуктовых магазинах нашлось объяснение

Представители министерства промышленности и торговли России заявили, что торговые сети заранее подготовились к пандемии коронавируса и ждать дефицита продуктов не стоит. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что продовольственные магазины любых форматов «никто не планирует закрывать», к тому же торговые сети создали товарный запас, увеличив заказы у поставщиков.

В министерстве нашлось объяснение пустым полкам в ряде продуктовых магазинов. «Если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети», — отметили в ведомстве.

Представители Минпромторга призвали россиян осознанно и рационально планировать покупки и не поддаваться панике. «Хотелось бы предупредить потребителей, что у любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно», — подчеркнули чиновники.

Ранее сообщалось, что в России резко повысился покупательский спрос на крупы, макароны, консервы, средства гигиены на фоне сообщений о распространении в мире коронавируса, а также ослабления курса рубля. Российские магазины и службы доставки подтвердили увеличение спроса.

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