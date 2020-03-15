Россияне из-за коронавируса начали массово скупать крупу, макароны и консервы

Российские магазины и службы доставки отметили повышение покупательского спроса на крупы, макароны и консервы. Об этом сообщает ТАСС.

Россияне скупают также средства гигиены на фоне сообщений о распространении в мире коронавируса, а также ослабления курса рубля.

X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента», «Ашан», Metro Cash & Carry и онлайн-гипермаркет «Утконос» подтвердили увеличение спроса на отдельные категории товаров. Заметно выросло число заказов в онлайн-супермаркете «Перекресток.ру» и на экспресс-доставку из магазинов.

Ретейлеры принимают дополнительные меры для обеспечения россиян всеми необходимыми товарами. В X5 Retail Group налаживают дополнительные поставки в магазины, увеличивают объем партий и частоту пополнения полок. На складах имеется достаточный запас товаров, отметили в компании, обещая не допустить пустых полок в магазинах.

В Metro также подтвердили запасы всех необходимых категорий товаров. Распределительные центры и логистика компании готовы работать в условиях более высокого спроса, который обычно наступает в новогодний сезон.

В «Ленте» признали, что один из магазинов в Москве испытывал кратковременные трудности в поставках товаров, но их устранили. В «Ашане» заверили, что «продуктов хватит всем». Там подтвердили, что ряде магазинов сети было распродано много товаров, но объяснили это тем, что работники не успели разгрузить поставленную продукцию.

В торговой сети «Командор» предусмотрительно увеличили запасы туалетной бумаги, круп, консервов и сахара. Ретейлеры не ожидают ажиотажа.

15 марта сервис по доставке продуктов «СберМаркет» уведомил клиентов об увеличении временных интервалов доставки продуктов на два-три дня «в связи с повышенным спросом», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. «Утконос» заявил об увеличении штата компании, чтобы «сохранить обещанный уровень обслуживания». Перебоя с поставками нет, поэтому дефицита и повышения цен не ожидается.

15 марта в соцсетях появились фотографии пустых полок в магазинах с сообщениями о дефиците товаров.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло на четыре человека и достигло 63.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших попали пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и Швейцария.

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