Названы сроки спада ажиотажа на продукты в России

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» назвал сроки спада ажиотажа на продукты в России. По мнению чиновника, это произойдет в ближайшие дни.

«Мы считаем, что к концу этой недели — середине следующей вот это вот желание населения скупать продукты питания именно в Московском регионе сойдет окончательно на нет», — отметил Евтухов.

По его словам, россияне начинают понимать, что продукты с истекшим сроком годности нельзя будет вернуть в магазины. Паника в последние дни наблюдалась только в Москве, сказал чиновник, — в регионах спрос оставался стабильным. При этом на пике он превышал обычные показатели в 5-10 раз.

Также замминистра напомнил, что в России, и в Москве в частности, нет перебоев с поставками товаров: «Молодцы представители ретейла, они вешают плакаты, что, если полка пустая, товар в пути, он скоро будет, можете подождать. Товар же на полках не растет, его надо подвозить».

В последние дни в Москве наблюдался ажиотажный спрос на продукты питания, в основном на крупы, а также на туалетную бумагу. Из-за этого многие торговые сети ввели ограничения на продажу товаров в одни руки.

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