В правительстве заявили об отсутствии дефицита продуктов в России

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что в стране нет дефицита продовольствия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Абрамченко, региональные поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на которые необоснованно вызван ажиотаж. «Например, гречка — любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы — более 350 тысяч тонн», — сказала она.

Также вице-премьер поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения и сформировать продуктовые запасы в торговых сетях.

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«Вице-премьер поручила Минсельхозу России совместно с Минпромторгом России и бизнес-объединениями проработать механизмы восполнения поставок тех групп товаров, где был отмечен выраженный спрос, а также механизмы работы ретейла и производителей для планирования и обеспечения поставок продовольствия в целом», — говорится в сообщении.

Ранее 18 марта власти Подмосковья опровергли дефицит круп и туалетной бумаги в магазинах, полки с этими товарами выглядят пустыми из-за повышенного спроса. «Из-за повышенного спроса товары не успевают оказаться на полке. Возник временной промежуток между доставкой товара со склада и его выкладкой», — объясняется в сообщении.

Накануне, 17 марта, президент России Владимир Путин призвал граждан не закупать продукты впрок. Он отметил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем.

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