Власти Подмосковья опровергли дефицит круп и туалетной бумаги в магазинах, полги с этими товарами выглядят пустыми из-за повышенного спроса. Об этом говорится в Telegram-канале «КОРОНАВИРУС.Мособлштаб».

«Из-за повышенного спроса товары не успевают оказаться на полке. Возник временной промежуток между доставкой товара со склада и его выкладкой», — объясняется в сообщении.

В результате было принято решение оптимизировать процесс заказа и выкладки товаров с учетом повышенного спроса, сравнимого с новогодним ажиотажем, рассказали в Мособлштабе.

Подчеркивается, что магазины работают в штатном режиме и не планируют закрываться, а запасы товаров покрывают нужны населения даже с учетом высокого спроса. На фоне сообщении о распространении коронавируса торговые сети Московской области закупили дополнительный объем товаров.

«Закупать продукты в большом количестве не имеет смысла», — заключается в сообщении.

Накануне президент Владимир Путин призвал граждан не закупать продукты впрок. Он отметил, что ситуация с вирусом находится под контролем.