Объяснен ажиотаж вокруг туалетной бумаги во время пандемии коронавируса

Из-за стресса и страха перед неизвестным люди нуждаются в чем-то интимном, спокойном и уверенном. Так израильский социальный клинический работник Влад Роднянский прокомментировал РИА Новости ажиотаж вокруг туалетной бумаги во время пандемии коронавируса.

По его словам, есть несколько объяснений такому поведению. Среди них реакция на тревогу у первобытного человека. «У него сжимался желудок, соответственно, он должен был освободиться от всего лишнего для того, чтобы быть способным либо убежать, либо воевать», — отметил психолог. Кроме того, Роднянский подчеркнул, что для большинства людей туалет — спокойное, уютное место, которое для них очень важно.

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Эксперт также считает, что дефицит может быть связан не только с туалетной бумагой, а с любыми продуктами и товарами, так как людям «нужно как-то справляться, нужно что-то делать».

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли объявили, что запасов продуктов питания в российских магазинах хватит на восемь недель. Сейчас ретейлеры сообщают о повышенном спросе на гречку, макароны, средства дезинфекции, а также туалетную бумагу.

По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 185 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 7,3 тысячи человек умерли. В России коронавирус обнаружили у 93 человек.

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